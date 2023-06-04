الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصناعة السعودى: نهتم بالسوق المصرية كسوق مستهدفة للمملكة فى الصادرات

بندر الخريف
بندر الخريف

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية تهتم بشكل كبير بالسوق المصرية كسوق مستهدفة لها في الصادرات.

وقال بندر الخريف: "إنه وفقًا لرؤية المملكة 2030 واهتمامها بالقطاع الصناعي والتعدين.. يوجد الكثير من الفرص التي نرى فيها ضرورة العمل المشترك بيننا وبين الجانب المصري؛ لتسريع وتيرة الكثير من المشروعات، التي تجرى في هذا القطاع".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال زيارته لمصر، عددًا من المسئولين، فضلًا عن عقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، ولقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

تأتي زيارة الوزير السعودي لمصر في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.

الاستثمارية اجتماعات الجانب المصري الثروة المعدنية الفرص الاستثمارية العمل المشترك العربية السعودية المملكة العربية السعودية

الأكثر قراءة

ميسى فى الهلال خلال 48 ساعة.. "مهمة باريس" تحسم التفاصيل

9 سنوات من الإنجازات.. الرئيس السيسى يتسلح بالأيدى العاملة لبناء الجمهورية الجديدة

إصابة طفل ووالدته في حريق شقة سكنية بمدينة الشروق

وزير الرى يوجه بإعداد جدول زمنى لمواعيد إزالة الحشائش وتكريك الترع

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب في النيل بكورنيش المعادي

"تحت السيطرة".. الفريق أسامة ربيع: 30 دقيقة وينتهى عُطل ناقلة البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة