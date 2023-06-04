فى وداع ميسى وراموس.. باريس سان جيرمان يختتم موسمه بالخسارة من كليرمونت

أنهى باريس سان جيرمان موسم الدوري الفرنسي لكرة القدم، والذي فاز بلقبه، بالخسارة أمام ضيفه كليرمونت 2 /3، السبت، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من البطولة.

وتقدم سيرخيو راموس لباريس في الدقيقة 16، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، فيما سجل يوهان جاستيان الهدف الأول لكليرمونت في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل مهدي زفان هدف التعادل لكليرمونت، فيما أضاف جريجون كيي الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وكانت مباراة كليرمونت، الأخيرة للثنائي ليونيل ميسي وسيرخيو راموس اللذان يرحلان عن باريس سان جيرمان بنهاية عقدهما نهاية يونيو الجاري.

وودعت جماهير باريس سان جيرمانن النجم ليونيل ميسي من خلال إطلاق صافرات الاستهجان.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان بعد هذه الخسارة عند 85 نقطة في الصدارة، ورفع كليرمونت رصيده عند 59 نقطة في المركز الثامن.