شكرى أبوعميرة: قلت لوزير الإعلام الإخوانى الحكاية انتهت فطلب منى التلاعب بالصورة

كشف شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، كواليس التغطية الميدانية من التليفزيون المصري يوم 30 يونيو 2013.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عندي شاشات في المكتب لكل القنوات، وكاميرا لكورنيش مصر، بدأت أشوف الناس تتدفق لميدان التحرير، وتعطي قبلات لكاميرا التليفزيون المصري، وفي الساعة واحدة ظهرًا أيقنت نهاية الإخوان وقت توافد المتظاهرين على كل الميادين يوم 30 يونيو".

وأردف: "طلعت لصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخواني قلت له الحكاية انتهت، فقال مفيش الكلام ده، إنت بتتفرج على قنواتك، اتفرج على قناة 25، كانوا هيجيبوا رئيس قناة 25 رئيسا للتليفزيون".

وتابع: "قلت له لا أنقل غير إرادة المصريين، المشهد تنقله كاميراتي والكاميرات لا تكذب، ولما شفت قناة 25 لقيناها كلها فبركة".

وكشف شكري، أن وزير الإعلام طلب منه التلاعب بالصور، قائلًا: "قال أنت كمخرج ممكن تعمل حاجة، قلت له مقدرش أعمل حاجة، اللي بتقوله الكاميرا يطلع على الشاشة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.