3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محل للآلات الموسيقية فى بورسعيد

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد مساء السبت، من السيطرة علي حريق محل لبيع الآلات الموسيقية واعلاه منزل خشبي من المنازل الأثرية القديمة المبنية من الخشب.

تلقت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغا بنشوب حريق في محل للآلات الموسيقية وأعلاها منزل خشبي وعلي الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية حيث وصل الفريق خلال دقائق وتمت السيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد إلي المنزل الخشبي ويعرض حياة قاطنيه للخطر والخسائر .

وعمل فريق الإطفاء بعد السيطرة علي ألسنة اللهب على تبريد آثار الحريق، لضمان عدم تصاعد النيران مرة أخرى، أو تصاعد أدخنة قد توثر علي صحة وسلامة المواطنين.

وأكد مصدر بهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات إصابة أو وفيات نتيجة الحريق، وأكد أن سيارات الإسعاف التي كانت متواجدة بالموقع لم تتعامل مع اي حالات.

وتلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد بلاغًا من العقيد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد بالحريق، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.