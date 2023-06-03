أسامة القاضي يستقبل محافظ أسيوط والوفد المرافق له للتهنئة باستئنافه لعمله

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم السبت، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه وفد من النواب ومديري المديريات بمحافظة أسيوط لتقديم التهنئة بتمام الشفاء لمحافظ المنيا، متمنين له دوام الصحة والعافية، وعلى أن يعينه الله على دوام إنجازاته وخدمة مواطني المنيا.

ورحب محافظ المنيا بالضيوف وعلى رأسهم محافظ أسيوط، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معاني المحبة والمودة من أبناء محافظة أسيوط.

من جانبه، قدم الوفد خالص التهاني للمحافظ بمناسبة تمام الشفاء داعين المولى -عز وجل- بدوام سلامته وعطائه للوطن متوجهين بعظيم الشكر والامتنان لله -عز وجل- على نعمة الشفاء.

وفي ختام اللقاء، حرص الوفد على التقاط صور جماعية مع المحافظ وتبادل الدروع والهدايا التذكارية في أجواء سادت فيها البهجة وتبادل التهاني بهذه المناسبة الكريمة.

وكان ديوان عام محافظة المنيا، قد أعلن الأربعاء الماضي، عن عودة اللواء أسامة القاضي، إلى مكتبه وممارسة مهام عمله بعد تعرضه لوعكة صحية.

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