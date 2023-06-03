السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| نبوى الأزهرى: الرسول جمع من كل شىء أحسنه (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من كل شيء أحسنه.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه من الأمور الجيدة التي كانت متواجدة لدى الرسول الكريم هو حسن العهد المعروف بالوفاء، مؤكدًا أنه لا يوجد في تاريخ البشر من كان حسن العهد وحسن العشرة ووفيًا لمن يعيشون معه في حياته أو حتى بعد مماته مثل الرسول.

وأوضح الأزهري، أن الرسول كان يقول إن حسن العهد من الإيمان، موضحًا أنه من إيمان المرء بالله وبرسوله أن يكون وفيًا وحافظ للجميل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة حسن العهد الوفاء حسن العهد من الإيمان

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