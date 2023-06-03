بايدن يوقع مشروع قانون رفع سقف الديون الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، على مشروع قانون لرفع سقف الديون الأمريكية، وإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر مع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، وتجنب التخلف عن السداد الفيدرالي الذي كان من الممكن أن يقلب الاقتصاد الأمريكي، وفق صحيفة الجارديان.

وكان الاقتصاديون قد حذروا من أن التخلف عن السداد الفيدرالي، الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ الولايات المتحدة، يمكن أن يتسبب في تضاعف معدل البطالة مع الإضرار بشكل كبير بإجمالي الناتج المحلي لأمريكا.

كان تمرير اتفاقية الميزانية هذه أمرًا بالغ الأهمية. وقال بايدن في خطاب متلفز من المكتب البيضاوي مساء الجمعة: «لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر».

وأضاف: «كانت هناك أصوات متطرفة تهدد بأخذ أمريكا، لأول مرة في تاريخنا الممتد 247 عامًا، إلى التخلف عن سداد ديوننا الوطنية. لا شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وأكثر كارثية من التخلف عن السداد».

وجاء توقيع مشروع القانون بعد يوم واحد من تمرير مجلس الشيوخ التشريع في تصويت من الحزبين 63 مقابل 36، وإرسال الاقتراح إلى مكتب بايدن قبل أيام قليلة من الموعد النهائي الافتراضي 5 يونيو. قبل ذلك بيوم واحد، أقر مشروع القانون مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117.

تعليق حد الاقتراض حتى عام 2025

سيعمل القانون الذي تم سنه حديثًا على تعليق حد الاقتراض الحكومي حتى يناير 2025، مما يضمن عدم ظهور المشكلة مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كجزء من مفاوضاته مع بايدن بشأن سقف الديون، حصل مكارثي على عدد من التنازلات التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي.

يتضمن التشريع تخفيضًا متواضعًا في الإنفاق التقديري غير الدفاعي بالإضافة إلى تغييرات في متطلبات العمل لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية والمساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.

ووفق الجارديان، كانت التنازلات بمثابة «هزيمة جزئية» لبايدن، الذي أمضى شهورًا في الإصرار على أنه لن يتفاوض بشأن سقف الديون ودعا الكونجرس مرارًا وتكرارًا إلى تمرير مشروع قانون «نظيف» بدون شروط.

في نهاية المطاف، أُجبر الرئيس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد أن أقر الجمهوريون في مجلس النواب قانون سقف الديون الخاص بهم في أواخر أبريل ، مما عزز موقف مكارثي التفاوضي.