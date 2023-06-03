السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المطربة بوسي تقدم للنيابة أوراق التصالح في "سرقة إيصالات الأمانة"

بوسي
بوسي

قال مصدر قضائي، إن الفنانة بوسي قدمت حافظة مستندات تفيد التسوية والتصالح مع الشاكي لنيابة المقطم والخليفة الجزئية في واقعة اتهام زوجها هشام ربيع وآخرين بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه.

 

كانت بوسي حضرت إلى النيابة وتم سماع أقوالها، مؤكدة أن الواقعة الهدف منها الابتزاز من الطرف الآخر وقدمت حافظة مستندات للتصالح وما يفيد بحل الأمر وإنهاء الخلاف.

كان زوج بوسي يواجه تهم بسرقة إيصالات أمانة قدرت بنحو 8 ملايين جنيه من منتج فني ويدعى فطين، وهو موكل طليقها.

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا في وقت سابق من موكل طليق المطربة بوسي، يفيد بتحرير محضر ضد هشام ربيع زوج الفنانة بوسي، وذلك لسرقته هو واثنين آخرين لمجموعة شيكات وإيصالات تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

وتوصل إلى اتفاق مع زوج المطربة بوسي على سداد المبلغ المستحق، إلا أنه امتنع عن سداده بعد سرقته له.

وقال الشاكي، إنه حضر إلى البنك ليقابل زوج بوسي لمتابعة بعض الأعمال التي تربطهما، إلا  أنه فوجئ بتواجده رفقة اثنين قاموا بالاستيلاء عن طريق الغصب على الشيكات وإيصالات الأمانة التي كانت بحوزته، ثم هربوا بعد قيامهم بارتكاب الواقعة.

وتوجه المنتج الفني إلى القسم التابع وتم تحرير محضر بالواقعة، ومن ثم قيام ضباط المباحث بتقنين الإجراءات، ومواصلة التحريات إلى أن تمكنت من ضبط المتهمين،  أقروا بارتكاب الواقعة.

الفنانة بوسى التسوية والتصالح

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