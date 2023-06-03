انطلاق مبادرة "أيامنا الحلوة" لدعم تنظيم الأسرة بالسويس.. غدًا

عقد خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعا لتدشين وتنفيذ حملة تنشيطية خدمية مجانية موسعة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة السويس تنفيذًا لتوجيهات ورعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

حيث تنطلق غدا المبادرة بمشاركة الجهات المعنية تحت شعار "حقك تنظمى" ضمن مبادرة أيامنا الحلوة التي تنظمها مديرية الصحة بالسويس وتبدأ المرحلة الأولى منها في 4 إلى 8 يونيو بأحياء (الأربعين – فيصل – عتاقة) و تبدأ المرحلة الثانية من 11 إلى 15 يونيه بأحياء (السويس - الجناين).



في بداية الاجتماع قدم خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، الشكر للمديرية الصحة على الجهد المبذول في محافظة السويس تجاه القضية السكانية طبقا لتوجيهات الدولة لضرورة الاهتمام وتدعيم وسائل تنظيم الأسرة في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.



وناقش الاجتماع خطة تنظيم الأسرة من خلال عمل حملات تشمل تقديم خدمات مجانية وتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بكافة أنواعها.



ويتم تقسيم فرق العمل إلى فرق ثابتة من الأطباء المدربين من قبل وزارة الصحة وأماكن مجهزة ومعقمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وعمل فحوصات لاختيار الوسيلة المناسبة لكل حالة بالمجان وبأعلى مستوى ويتم أيضا العمل بالعيادات المتنقلة بكل حى يوميا لتقديم الخدمات.



وأشار سعداوي، إلى ضرورة تضافر ومشاركة جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية لتنظيم ندوات وعمل حملات توعية عن الحملة وأهميتها والتنويه عن أماكن تواجدها لمدة أسبوعين مقسمين بعدة مناطق بنطاق الأحياء الخمسة.



وأكد السكرتير العام على الأوقاف والكنائس بضرورة التوعية والعمل على تصحيح الأفكار من خلال المسجد والكنيسة، والتأكيد على التعاون بين مديرية الصحة ورؤساء الأحياء ووحدة السكان والجمعيات الأهلية ومديرية التضامن والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والمجلس القومى للسكان للتوعية ومركز النيل للاعلام والجهات المعنية.



كما تم التأكيد على إقامة معرض لمنتجات نوادى المرأة ضمن فعاليات الحملة كما يتم الإعلان عن الحملة وتقديم الدعم اللازم وتكليف الرائدات الريفيات ومرشدات الجمعيات الاهلية بالمشاركة في الحملة من خلال الحصر و الدعاية والترويج.



وأكد السكرتير العام، أهمية دور وحدة السكان بمحافظة السويس من خلال تنشيط وتكثيف عمل منسقي وممثلي وحدة السكان على مستوى الأحياء والمديريات لزيادة التوعية والتثقيف بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.







