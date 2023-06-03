عبور سفن حربية أمريكية كندية مضيق تايوان يثير غضب الصين

عبرت سفينة «يو إس إس شونغ- هون» الأمريكية، و"إتش إم سي إس مونتريال" الكندية، السبت، مضيق تايوان الذي أصبح في السنوات الماضية موضوعا جيوسياسيا متفجرا، وفق ما أعلنت البحرية الأمريكية والجيش الكندي.

وقال الأسطول السابع في البحرية الأمريكية إن "عبور شونغ هون ومونتريال مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

وقال الجيش الكندي، من جانبه، في تغريدة، إن الولايات المتحدة وكندا "شريكان يعملان من أجل السلام والأمن في المنطقة".

وتعبر السفن الأمريكية مضيق تايوان بانتظام لكن نادراً ما ترافقها سفينة تابعة للحلفاء. ويعود آخر عبور أمريكي كندي مشترك إلى سبتمبر.

ويأتي هذا العبور بعد أن تحدث وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني لفترة وجيزة، الجمعة، على هامش منتدى شانغريلا للحوار الأمني في سنغافورة.

تصاعد أزمة تايوان

كانت قد عبرت ثلاث سفن صينية، من بينها حاملة الطائرات شاندونغ، مضيق تايوان في نهاية شهر مايو.

وفيما تراقب تايوان باستمرار تواجد سفن حربية صينية وتصدر بيانات بشكل شبه يومي، فإن عبور شاندونغ في المضيق، البالغ عرضه 180 كلم والذي يفصل الجزيرة عن آسيا القارية، غير عادي.

منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية في 1949، تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تتمكن من توحيده مع بقية أراضيها.

والعلاقات بين بكين وتايبيه، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة قبل أكثر من عشر سنوات، تدهورت بشكل إضافي في السنوات الماضية، وكثفت الصين عمليات التوغل العسكري حول الجزيرة.

