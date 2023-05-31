الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جون بولتون: تدخل الصين عسكريًا فى تايوان "غير مقبول"

جون بولتون
جون بولتون

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن الصين تقوم بسرقة حقوق الملكية الفكرية من أمريكا وبعض الدول، وقد تورطوا في ممارسات خاطئة ويحاولون الانضمام لمنظمات دولية لفرض سياستهم هناك.

الصين هى من تهدد تايوان

أضاف بولتون، خلال حواره مع "القاهرة الإخبارية" أن هناك تهديدات من بكين لبعض دول الجوار في المحيط الهادي، وتايوان، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة، لكن الصين هى التي تهدد تايوان. 

أشار إلى أنه من غير المقبول للصين أن يكون لديها حلول عسكرية فيما يتعلق بقضية تايوان، مؤكدًا أن واشنطن ترى أن الشعب التايواني له الحق في تقرير مصيره حول من يحكمه. 

تابع أن الطريق طويل في سياق التنافس بين الصين والولايات المتحدة، لكن الصين تستمر في سرقة حقوق الملكية، لافتًا إلى أنه يرى أن العلاقات لن تشهد استقرارًا بهذا الشكل.

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الصين تايوان حلول عسكرية الملكية الفكرية أمريكا

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