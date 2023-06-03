أزهر السويس: 469 طالبا يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، إن 469 طالبًا وطالبة يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في السويس بقسميها العلمي والأدبي.

وأضاف الهواري في تصريح خاص لـ"الدستور" أن اليوم الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية في السويس مر دون تلقي أي شكاوى. وأشار رئيس أزهر السويس إلى أن الامتحاني الأول كان للقسم العلمي في مادتين: الأولى هي مادة الفقه وحضر امتحانها 160 طالبًا وطالبة من أصل 168، والمادة الثانية هي مادة الحديث حضر امتحانها 158 من أصل 162 طالبًا وطالبة.

وتابع الدكتور شريف أحمد سميح ، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة السويس الأزهرية ، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة السويس الأزهرية.

وتابع الدكتور شريف أحمد سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة السويس الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة السويس الأزهرية.

حيث بدأ بمركز توزيع الأسئلة، ومتابعة خروجها وتوزيعها على اللجان في الوقت المناسب، بحضور الأستاذ محمد معوض مدير أمن المنطقة.

وأجرى سميح جولة تفقد خلالها لجان معهد بنين المستقبل النموذجي، والتي تضم طلاب وطالبات معهد بنين المستقبل الإعدادي الثانوي، ومعهد فتيات المستقبل الإعدادي الثانوي، ومعهد فتيات الجناين الإعدادي الثانوي.

وهدفت الجولة للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، وتوزيع الأعمال على جميع أعضاء اللجان، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان .

واطمأن الدكتور شريف سميح، خلال مروره على لجان الامتحان ، على مستوى الأسئلة وعدم وجود أي سؤال خارج المناهج الدراسية المقررة للعام الحالي.

وقد أدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادتي الفقه والحديث.

وكانت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الازهرية قد شكلت لجنة متابعة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة السويس، برئاسة الدكتور شريف سميح، وعضوية كلا من: فضيلة الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، الدكتورة عفاف أبو العلا مدير التوجيه الفني، الدكتورة نيفين جمال الدين مديرة الجودة، و الدكتور حمادة الحسيني مدير التدريب. على أن تتم متابعة اللجان بشكل دائم، وتقديم تقرير يومي عن سير الامتحانات.

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