السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم جديد بواقعة النصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على متهم جديد، بالاشتراك مع آخرين محبوسين، بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم والاستيلاء على شقته بمنطقة المقطم.

كان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من الفنان صبري عبدالمنعم، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له "كائنة بدائرة القسم" وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص" لـ5 منهم معلومات جنائية"، ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية "نصب".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقى المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالى اقتسموه فيما بينهم.

مديرية امن القاهرة منطقة المقطم الفنان صبري عبدالمنعم

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