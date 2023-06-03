السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: غطينا 42% من المناطق الساخنة بمياه الأمطار فى أوقات النوات بالإسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد عددا من المشروعات المهمة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها مشروع فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحى.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له عقب انتهاء جولته اليوم في محافظة الإسكندرية، على رصيف استقبال قطار المونوريل، أنهم بدأوا من العام الماضي تنفيذ منظومة متكاملة لصرف مياه الأمطار وتوجيهها لمناطق معينة لتدخل فى مشروع الدلتا الجديدة، وهو مشروع قومي عملاق نتابعه جميعا.

وأضاف أنه بعد تنفيذ ٣ مناطق بالكامل بدأ المواطن السكندري الشعور بحالة رضائية تجاه ما يحدث في هذه المنظومة، والعام الجاري سيتم افتتاح مشروعين قبل بدء موسم الأمطار المقبل، وبذلك نكون غطينا حوالي ٤٢% من المناطق الساخنة بمياه الأمطار في أوقات النوات.

وأشار رئيس الوزراء إلى تفقده مشروع كوبري «السادات» وما جرى هناك على أرض الواقع وأعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني والمناطق المحيطة، خلال أقل من ٣ أشهر تكون انتهت بالكامل.

وتفقد أيضا تطوير شامل ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية والربط بينهما من خلال ميناء المكس، حتى نتحول لمركز لوجستي في المنطقة بالكامل.

وأكد: «أشعر بسعادة كبيرة لأننا اليوم فى رصيف تحيا مصر تم تنفيذه على أعلى مستوى بالعالم تكنولوجيا، وسيمثل نقلة كبيرة في عمليات النقل البحري، ومن هنا تبدأ تفعيل تجارة الترانزيت، من خلال ربطها بالموانئ الجافة والقطارات خاصة القطار السريع وربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وأنتهز الفرصة وأوجه لزملائي بوزارة النقل كل الشكر لما يقومون به فى الجمهورية الجديدة».

وأضاف: «لدينا هنا كبرى الشركات العالمية لتشغيل وإدارة البنية الأساسية التي ننفذها هنا، لنضمن التشغيل الكفء والكامل».

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء محافظة الاسكندرية مياه الأمطار مياه الصرف الصحي قطار المونوريل

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