السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب بطلق ناري في فرح بالشرقية.. والنيابة تأمر بضبط المتهم

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة منشأة أبو عمر بسرعة ضبط وإحضار تاجر أطلق عيار ناري بطريق الخطأ في حفل زفاف  مما تسبب في مصرع شاب أثناء وجوده في الفرح الشعبي.

ولقى شاب مصرعه في منطقة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية ، بعدما أصيب بطلق نارى أثناء وجودة في "حفل زفاف" ، حيث أطلق أحد المعازيم عيار ناري من سلاح خرطوش احتفالا بالفرح الا ان الطلقة خرجت واستقرت في جسد المجنى عليه وفر المتهم هاربا .

 تلقى مركز شرطة منشأة أبو عمر  في الشرقية بلاغا من المستشفى بوصول شاب مصاب بطلق نارى في جسده  أودى بحياته ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تاجر اطلق عيار نارى من "فرد خرطوش" أثناء وجوده في حفل زفاف  ، وفر هاربا ، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم.

نيابة منشأة أبو عمر عيار ناري حفل زفاف مصرع شاب محافظة الشرقية

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