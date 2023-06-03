السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عروض أوروبية وندوات ثقافية ونقدية بقصر السينما خلال يونيو الجاري

قصر السينما
قصر السينما

ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، يشهد قصر السينما بجاردن سيتي برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عدة عروض سينمائية تعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، يقدمها القصر لرواده، خلال يونيو الحالي.

يتضمن برنامج الفعاليات الذي يبدأ في الثامنة مساء، يوم 5 يونيو فيلم "Pina" ضمن برنامج نادي السينما التسجيلية وندوة للفنان تامر عبد المنعم.

بينما يعرض يوم 6 يونيو فيلم "Absence of malice" ضمن برنامج نادي السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي، ويعرض يوم 7 يونيو فيلم "dogville" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل.

ويقدم القصر يوم 12 يونيو فيلم "Stagecoach" ضمن برنامج نادي سينما الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، كما يعرض يوم 13 يونيو فيلم "the hundred foot of journey" ضمن برنامج السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي.

ويتضمن البرنامج يوم 14 يونيو فيلم "persona" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل، كما يعرض يوم 19 يونيو فيلم "حادث النصف متر" ضمن برنامج نادي سينما بين الروايه والفيلم، وندوة للمخرج عصام حلمي.

وفي يوم 20 يونيو فيلم "Kingsman.the. .secrets. service" ضمن برنامج نادي السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي، بينما يعرض يوم 21 يونيو فيلم  "dancer of the dark" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل.

كما يعرض يوم 26 يونيو فيلم "frozen" ضمن برنامج نادى سينما التحريك، ويعرض يوم 27 يونيو فيلم "Mr turner" ضمن برنامج السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي، فيما يعرض يوم 28 يونيو فيلم "the house.that.jack.built" ضمن برنامج السينما الأوروبية وندوة للناقده نشوى نبيل.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها قصور الثقافة، في كافة المواقع التابعة لها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة قصر السينما بجاردن سيتي الفنان تامر عبد المنعم نادي السينما الأوروبية السينما العالمية

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