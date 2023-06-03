"إكسترا نيوز" ترصد إنجازات قطاع الصحة فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد إنجازات قطاع الصحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سعى الرئيس السيسي، منذ توليه الحكم لتوفير حياة كريمة لكل المصريين على الأصعدة كافة، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر من تلك المساعي، في ظل اهتمامه بصحة المصريين بكل فئاتهم.

وجاء إطلاق مبادرة "100 مليون صحة" لتمثل أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية، والتي يندرج تحتها عشرات المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات، بداية من الجنين في بطن الأم، إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.

المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى

ويأتي على رأس أولويات تلك المبادرات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي نجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وأسهمت في خفض معدل الإصابات الجديدة لأكثر من 92% سنويًا.

كما تضمنت جهود "100 مليون صحة" إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، حيث نجحت المبادرة منذ إطلاقها في علاج أكثر من مليون و700 ألف مواطن.

وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثي الولادة، تم إطلاق المبادرة الرئاسية "دعم صحة المرأة" بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية، والتي تعمل على تقديم أحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.