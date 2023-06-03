إجراء جديد بقضية النصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

تباشر نيابة الخليفة والمقطم، اليوم، التحقيقات في واقعة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم، كما استدعته النيابة العامة للتعرف على المتهمين.

وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من الفنان صبري عبدالمنعم- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له "كائنة بدائرة القسم" وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص" لـ5 منهم معلومات جنائية" ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية "نصب".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقي المتهمين وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.