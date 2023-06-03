رئيس "أزهرية كفرالشيخ" يتفقد سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية

تابع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، في أول أيامها اليوم السبت، من داخل مجمع لجان معاهد فتيات إدارة الرياض التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان هذه المعاهد.

واستهل رئيس المنطقة جولته بتفقد مجمع لجنة فتيات المثلث الثانوي والتي تقام بمقر معهد فرج الكبرى الثانوي بنين بالرياض، وتضم طالبات معاهد فتيات المثلث- وفتيات الرصيف- وفتيات بقلوله، وتحتوي على 12 لجنة لطالبات القسم العلمي.

ونوه رئيس المنطقة خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كل سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائياً والتصدي لكل أساليبه، ومنع تواجد الهواتف المحمولة بداخل مقر اللجان.

كما تفقد الدكتور "شهاوي" سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، كما شدد فضيلته على أهمية الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أشار رئيس المنطقة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها فورًا.