5087 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية بالفيوم

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023، في الفيوم، ويؤدى طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في مادتي الفقه والحديث، حيث تنتهى امتحانات الشعبة العلمية يوم 12 يوليو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي غدًا الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهى يوم 9 يوليو المقبل.

وقام الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، بجولة تفقدية، صباح اليوم السبت، في لجنة معهد بنين سنورس، ولجنة معهد بنين الفيوم، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، حيث أشار إلى أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن أي شكاوى.

وقال الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، إن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 5087 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي والعلمي.

وأكد ضرورة الالتزام بكل التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، والدقة الكاملة في مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، والمواد التي من حقهم امتحانها.

وأوضح أن الامتحانات تجرى بـ19 لجنة امتحانية موزعة على محافظة الفيوم اليوم السبت.

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