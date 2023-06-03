ضمن مبادرة حياة كريمة.. قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن تنظيم قوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة تحت شعار "نقدر في 10 أيام" في الإدارات التعليمية شمال وجنوب الإسماعيلية، والقنطرة غرب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وبتوجيهات الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وناشد الدكتور محمد بحيري، وكيل الوزارة، جميع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ونتائج جيدة، متمنية للطلاب التفوق والتميز والإبداع.

وقدم وكيل الوزارة التحية لمنسقي حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية ولمديري عموم الإدارات التعليمية المستهدفة والتعليم العام والتعليم الثانوي ومنسقي الإعلام بالمديرية والإدارات على الجهد المبذول في تنظيم القوافل التعليمية لخدمة الطلاب.

فيما أكد العميد أحمد سعد، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أن المؤسسة حرصت منذ إنشائها على العمل على محور بناء الإنسان، ومن أهم ملفات هذا المحور هو التعليم ولم تعمل المؤسسة على الجزء الخاص ببناء المدارس وتطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة في المدارس، لكننا عملنا على الجزء الخاص بالفكر وتهيئة المكان ليكون جاذبًا للطلبة.

وأوضح العميد أحمد سعد، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "تقدر في 10 أيام" لطلاب الثانوية العامة للتسهيل على طلبة الثانوية العامة في جميع أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة انطلقت في بعض الإدارات يوم الخميس الماضي ومتواجدة في جميع أنحاء المحافظة لمساعدة الطلاب وتسهيل المواد عليهم والارتقاء بمستواهم العلمي قبل بدء الامتحانات.