السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جيل بايدن تزور مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية: شباب المستقبل والحاضر

جيل بايدن تحتضن الطلاب
جيل بايدن تحتضن الطلاب المصريين

زارت السيدة الأولى للبيت الأبيض الدكتورة جيل بايدن، أمس الجمعة، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، يرافقها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني.

وتفقدت جيل بايدن الفصول الدراسسة والمعامل للمدرسة، واطلعت على التجارب وابتكارات الطلاب بالمدرسة، والتقطت عددا من الصور التذكارية مع طلاب مدرسة السويدي.

والتقت بايدن عددا من شباب مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، وأجري حديث بينها وبين الطلبة.

ونشرت جيل بايدن عبر فيسبوك عددا من الصور مع طلاب مدرسة السويدي متبوعة بتعليق: "شباب زي أحمد وبسملة هم المستقبل والحاضر هنا في القاهرة، حيث تعمل الولايات المتحدة ومصر معًا مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء العمل للفصول الدراسية".

وكتبت علي صفحتها الرسمية علي الفيسبوك : شباب زي بسملة وأحمد هم المستقبل والحاضر.

وكتبت الصفحة الرسمية للمدرسة: “من دواعي سرورنا أن نعلن أنه قد شرفنا اليوم بالزيارة السيدة الأولى للبيت الأبيض الدكتورة جيل بايدن”.

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي نوع من أنواع مدارس التعليم الفني وبالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص، بالاشتراك مع مشروع “قوى عاملة مصر” الممول من المعونة الأمريكية workforce Egypt، لإعداد فني جدير متعلم ومدرب ومحترف في مجال تخصصه. 

المدرسة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات بالشراكة مع الشريك الصناعي شركة السويدي إلكتروميتر.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي التو التعليم الفنى التواصل التطبيقي التنف البرمجيات

الأكثر قراءة

"الإسكان" تتابع العمل بـ"صناعية القاهرة الجديدة"

بدء مؤتمر "اتحاد أمل صيادلة مصر" لمناقشة رفع الحراسة وإجراء الانتخابات

اليوم.. الأهلى يؤدى مرانه الأخير على استاد القاهرة قبل مواجهة الوداد

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية فى عدد من مشروعات الإسكندرية بعد قليل

انطلاق أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية بأسيوط

وكيل تعليم مطروح يجتمع مع مديرى المراحل التعليمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس