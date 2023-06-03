جيل بايدن تزور مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية: شباب المستقبل والحاضر

زارت السيدة الأولى للبيت الأبيض الدكتورة جيل بايدن، أمس الجمعة، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، يرافقها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني.

وتفقدت جيل بايدن الفصول الدراسسة والمعامل للمدرسة، واطلعت على التجارب وابتكارات الطلاب بالمدرسة، والتقطت عددا من الصور التذكارية مع طلاب مدرسة السويدي.

والتقت بايدن عددا من شباب مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، وأجري حديث بينها وبين الطلبة.

ونشرت جيل بايدن عبر فيسبوك عددا من الصور مع طلاب مدرسة السويدي متبوعة بتعليق: "شباب زي أحمد وبسملة هم المستقبل والحاضر هنا في القاهرة، حيث تعمل الولايات المتحدة ومصر معًا مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء العمل للفصول الدراسية".

وكتبت علي صفحتها الرسمية علي الفيسبوك : شباب زي بسملة وأحمد هم المستقبل والحاضر.

وكتبت الصفحة الرسمية للمدرسة: “من دواعي سرورنا أن نعلن أنه قد شرفنا اليوم بالزيارة السيدة الأولى للبيت الأبيض الدكتورة جيل بايدن”.

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي نوع من أنواع مدارس التعليم الفني وبالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص، بالاشتراك مع مشروع “قوى عاملة مصر” الممول من المعونة الأمريكية workforce Egypt، لإعداد فني جدير متعلم ومدرب ومحترف في مجال تخصصه.

المدرسة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات بالشراكة مع الشريك الصناعي شركة السويدي إلكتروميتر.