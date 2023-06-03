السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هشام عباس ومدحت صالح وأحمد أمين.. تفاصيل الحلقات الجديدة لبرنامج "SOLD OUT"

slod out
slod out

حقق اللقاء الحواري المميز للنجمة منى زكي مع الإعلامي محمود سعد في المشروع الترفيهي "SOLD OUT"، الذي يعرض على منصة "WATCH IT" الرقمية، نجاحًا كبيرًا بعد عرض الحلقة الأربعاء الماضي، حيث تصدرت الترند بعدد من التصريحات حول حياتها الفنية والشخصية.

وخلال التقرير التالي نرصد أبرز ضيوف البرنامج خلال الفترة المقبلة.

المشروع الترفيهي SOLD OUT

يستضيف الإعلامي محمود سعد خلال أيام الفنان الكوميدي أحمد أمين في حلقة مباشرة على مسرح أركان بلازا بالسادس من أكتوبر بحضور جماهيري كبير، ويتم عرضها على المنصة الرقمية الشهيرة خلال الأيام اللاحقة، حيث تم الاتفاق على تقديم الحلقة خلال الأيام المقبلة.

وانتهى النجم الكبير مدحت صالح من تصوير حلقة مع الإعلامي محمود سعد قبل أسبوع، وقدم بعدها حفلًا غنائيًا سيُذاع على المنصة خلال أيام.

وفي محور الموسيقى انتهى فريق "بلاك تيما" من تقديم حفل غنائي بحضور جماهيري كبير، كما سيتم عرض الحلقة خلال أيام على منصة واتش إت، كما شاركتهم الحفل الفنانة فاطمة محمد علي وابنتاها فرح وحبيبة.

ومن المقرر أن تعلن منصة واتش إت خلال الأيام المقبلة عن موعد عرض حفلة الفنان هشام عباس، حيث انتهى من تسجيل حلقة موسيقية قدم فيها حفلًا غنائيًا مميزًا بحضور جماهيري كبير للغاية. 

ويعرض المشروع الترفيهي أيضًا عددًا من الحلقات الكوميدية لعدد من الشباب الواعد والموهوب في فن "ستاند آب كوميدي".

المشروع الترفيهي SOLD OUT Sold Out منصة watch it watch it منى زكي البرنامج محمود سعد الإعلامي محمود سعد

الأكثر قراءة

"الإسكان" تتابع العمل بـ"صناعية القاهرة الجديدة"

بدء مؤتمر "اتحاد أمل صيادلة مصر" لمناقشة رفع الحراسة وإجراء الانتخابات

اليوم.. الأهلى يؤدى مرانه الأخير على استاد القاهرة قبل مواجهة الوداد

مرسى علم تستقبل 9 آلاف سائح اليوم

محافظ مطروح يتابع انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية فى عدد من مشروعات الإسكندرية بعد قليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس