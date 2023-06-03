هشام عباس ومدحت صالح وأحمد أمين.. تفاصيل الحلقات الجديدة لبرنامج "SOLD OUT"

حقق اللقاء الحواري المميز للنجمة منى زكي مع الإعلامي محمود سعد في المشروع الترفيهي "SOLD OUT"، الذي يعرض على منصة "WATCH IT" الرقمية، نجاحًا كبيرًا بعد عرض الحلقة الأربعاء الماضي، حيث تصدرت الترند بعدد من التصريحات حول حياتها الفنية والشخصية.

وخلال التقرير التالي نرصد أبرز ضيوف البرنامج خلال الفترة المقبلة.

المشروع الترفيهي SOLD OUT

يستضيف الإعلامي محمود سعد خلال أيام الفنان الكوميدي أحمد أمين في حلقة مباشرة على مسرح أركان بلازا بالسادس من أكتوبر بحضور جماهيري كبير، ويتم عرضها على المنصة الرقمية الشهيرة خلال الأيام اللاحقة، حيث تم الاتفاق على تقديم الحلقة خلال الأيام المقبلة.

وانتهى النجم الكبير مدحت صالح من تصوير حلقة مع الإعلامي محمود سعد قبل أسبوع، وقدم بعدها حفلًا غنائيًا سيُذاع على المنصة خلال أيام.

وفي محور الموسيقى انتهى فريق "بلاك تيما" من تقديم حفل غنائي بحضور جماهيري كبير، كما سيتم عرض الحلقة خلال أيام على منصة واتش إت، كما شاركتهم الحفل الفنانة فاطمة محمد علي وابنتاها فرح وحبيبة.

ومن المقرر أن تعلن منصة واتش إت خلال الأيام المقبلة عن موعد عرض حفلة الفنان هشام عباس، حيث انتهى من تسجيل حلقة موسيقية قدم فيها حفلًا غنائيًا مميزًا بحضور جماهيري كبير للغاية.

ويعرض المشروع الترفيهي أيضًا عددًا من الحلقات الكوميدية لعدد من الشباب الواعد والموهوب في فن "ستاند آب كوميدي".