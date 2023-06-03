السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة بدمياط

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

قام قطاع الأمن العام اليوم، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بشن حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط - فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (ثان دمياط - السرو- دمياط الجديدة).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 8 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، وذلك بإجمالي مضبوطات "كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 19 كجم - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كجم - كمية من مخدر الهيروين - عدد 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار"  بحوزة "عدد 9 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية".

اجهزة الامن الأجهزة الأمنية الأمنية العام المواد المخدرة

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