ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة بدمياط

قام قطاع الأمن العام اليوم، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بشن حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط - فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (ثان دمياط - السرو- دمياط الجديدة).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 8 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، وذلك بإجمالي مضبوطات "كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 19 كجم - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كجم - كمية من مخدر الهيروين - عدد 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار" بحوزة "عدد 9 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية".