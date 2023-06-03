السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه أسيوط تشكل لجانًا لحصر الوصلات غير القانونية وتحديث بيانات العملاء

تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لجانًا للنزول إلى أرض الواقع لحصر الوصلات غير القانونية والرجوع إلى مراكز خدمة العملاء لتقنين الأوضاع، وذلك ضمن الإجراءات التي تنتهجها مياه أسيوط. 

وشدد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على ضرورة المتابعة الميدانية والكشف عن وصلات المياه الخارجة على القانون وتقنين الوضع القانوني لأصحابها، وذلك لتقليل الفاقد، نظرًا لأنها مياه منتجة غير محاسب عليها، بجانب توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه باعتبارها مسؤولية مشتركة بين كافة أطراف المجتمع.

وأوضح "الشرقاوي" عن تنفيذ منهجية تقليل الفاقد في المناطق المعزولة (big zone)، والتعاون بين القطاع التجاري وإدارة تقليل الفاقد في تطبيق المنهجية وتغيير كافة العدادات المعطلة واستبدالها بأخرى، وتركيب العدادات المسبقة الدفع التي تستهدف تقليل مستوى الفاقد على مستوى الشركة، من خلال الإجراءات التصحيحية من تقليل الفاقد والمياه غير المحاسب عليها، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات.

وأضاف رئيس الشركة أن خطة تقليل الفاقد تستهدف تحديث بيانات العملاء فى الشركات  ومراجعة موقف العدادات والتركيز على القراءات الفعلية، وإعداد خطة عمل استراتيجية تشمل الجوانب المالية، يأتي ذلك في إطار مشروع دعم المباني والبيئة لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بهدف تعزيز قدرات شركة مياه أسيوط في تحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة وبحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الشركة التي تسعي إلى تقليل اكبر قدر ممكن من الفاقد حرصا علي مقدرات الدولة ورصد العدادات التالفة او بها مشاكل وتحسين بينات العملاء.

تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
تقليل فاقد المياه
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