الهلال الأحمر: توفير خدمات الغسيل الكلوى لأكثر من 45 ألف مريض سنويا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن عمل وحدات الغسيل الكلوي المتواجدة بمحافظات "قنا - سوهاج - الإسكندرية - الغربية - الدقهلية - والبحيرة" علي توفير الخدمات لما يقارب من 45 ألف مريض سنويًا.

وأكدت الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني، أن وحدات جهاز الغسيل الكلوي تعمل على إزالة الفضلات والسوائل التي لم تعد الكلى قادرة على إزالتها من الجسم.

وأشارت إلى أن الوحدات تساهم في الحفاظ على توازن الجسم عن طريق تصحيح مستويات المواد السامة المختلفة في الدم.

وأعلنت عن توفير 1000 خدمة لمرضى الغسيل الكلوى شهريًا.

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة "نشعر بمعاناتكم" لإسقاط الضوء على مرضى الغسيل الكلوي الذين يعانون بشكل يومي من ضغوطات متكررة، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات لهم.

وأكدت الجمعية، أنه يتم توفير وحدات غسيل كلوي بالمحافظات التالية:

- 11 ماكينة بمستشفى قنا.

-30 ماكينة بمستشفى سوهاج.

-15 ماكينة بمستشفى باكوس بالاسكندرية.

وأكدت على توفير المزيد من الأجهزة بوحدات الغسيل الكلوي فى مستشفيات الغربية والدقهلية والبحيرة، علاوة على زيادة سعة الوحدات الحالية وصيانتها بشكل دوري وتوفير المستهلكات.

وتابعت، انه يوجد خدمات للدعم النفسي عبر الهاتف من خلال الخط الساخن 15322.

فقر الدم

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة" نشعر بمعاناتكم" لتسليط الضوء علي المرضي الذين يعانون بشكل يومي من فقر الدم".

وأكدت الهلال الأحمر، أن الحملة تستهدف توفير الخدمات، و التوعية لهم، لاسيما وأنهم يحتاجون لنقل الدم بصورة دورية من ٣-٤ مرات أسبوعيًا.

وأشارت الهلال إلى أن الجمعية توفر ٥ بنوك للدم (القاهرة - إسكندرية - البحيرة - الغربية - قنا) وحاليًا يتم إنشاء بنك الدم في سوهاج.

وأوضحت أنه يتم تقديم العناية لمرضي الثليسيميا والهيموفيليا ومرضي فقر الدم خاصةً الأطفال حديثي الولادة من خلال البنوك التابعة للهلال بداية من نقل الدم مجانًا، وحتى تقديم الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية والتوعوية لهم ولذويهم.