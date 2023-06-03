السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعب الوداد: لا نخشى الأهلى.. ونستهدف تحقيق نتيجة إيجابية فى القاهرة

جلال الداودي
جلال الداودي

أكد جلال الداودي، لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي، أن فريقه يدخل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي وفي اعتباره أنه بطل المسابقة والمتوج بالنسخة الأخيرة.

ويستضيف ستاد القاهرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الداودي في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي:  "نركز على أنفسنا فقط قبل النهائي أمام الأهلي وهدفنا هو العودة بنتيجة إيجابية لخوض مباراة الإياب بارتياح".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير ونحترمه لكننا لا نهابه وسنخوض المباراة كأبطال لأفريقيا، ونحن لا نفكر في أجواء ستاد القاهرة أو ما شابه، نركز فقط على تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي والوداد ستقام يوم 11 يونيو المقبل على ملعب مركب محمد الخامس.

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