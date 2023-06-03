السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز لقاءات البابا تواضروس بالمقر البابوي بالأنبا بيشوي أمس الجمعة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الجمعة، عقب انتهاء جلسات المجمع المقدس، لقاءات مع عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وبلاد المهجر

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء اأمس الجمعة، أربعة من أساقفة الكنيسة  القبطية الأرثوذكسية في جلسات منفردة، سبقها لقاء مع القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بشمال كاليفورنيا. 
 كما استقبل قداسته، بعدها على الترتيب، الأنبا بولس الأسقف العام للكرازة في أفريقيا، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والأنبا بيتر أسقف ساوث ونورث كارولينا وكينتاكي، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

 وخلال اللقاء عرض كل واحد من الآباء على قداسة البابا موضوعات متعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية أو الدير أو البلاد التي يشرفون عليها رعويًّا.

اسة البابا تواضروس الثاني الأنبا أرسانيوس الأنبا باخوم الأنبا باخوميوس أسقف وسط أوروبا

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