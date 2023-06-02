فريدة الشوباشي: "قيام الدولة على أساس الدين لايتناسب مع واقعنا الحالي"

قالت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، إن التاريخ للم يعرف مصطلح "أمه إسلامية"، أو "أمة دين"، مُشيرًا إلى أن قيام الدول على أساس الدين لا يتناسب مع الواقع الحالي.

مرحلة انهيار المبادئ

وأكدت “الشوباشي” خلال لقائها ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدين جوهر وليس مظهر.

وتابعت:" ربنا رب قلوب وهو أعلم بما في صدور العباد، وأرفض أن يتم فرض زي معين في الدولة للتعبير عن مظاهر الدين الذي ينادي به الإخوان".

وأضافت: "منزعجة جداً من عدم تنسيق صوت الأذان في مصر، ولكن في فرنسا لما كنت بسمع صوت الأذان من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان الإحساس بيوصلني جداً وجسمي بيقشعر، وأحب سماع القرأن الكريم من الشيخ محمد رفعت".

واستطردت:" بعد عودتي من فرنسا السنوات الماضية كنت قلقة على مصر بصورة كبيرة خاصة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية" وأكملت: “كنت خايفة على البلد مش على نفسي”.

مصر تسترد مكانتها

وأشارت إلى أن الدولة المصرية نجحت في أعقاب تلك الفترة البغيضة من استعادة قوتها وعلاقاتها الدولية والمحلية بقوة، مصر تسعى إلى استرداد ما فقده الإخوان، كما أن الدولة معنية الآن بصورة ملحوظة بأمر المواطن، والدليل على ذلك مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية، التعليمية، الثقافية، الاقتصادية، وغيرها من المبادرات التي تتعلق بتحسن أوضاع المواطن المصري الذي عانى من التهميش لعصور.