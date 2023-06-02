الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في ذكرى ميلاد الماركيز دي ساد.. "جوستين" الرواية الأكثر منعا في التاريخ

في ذكرى ميلاد الماركيز
في ذكرى ميلاد الماركيز دي ساد تعرف على "جوستين " الرواية ال

تحل اليوم الجمعة، الذكري 283 لميلاد الكاتب الفرنسي الشهير الماركيز دي ساد، والذي رحل عن عالمنا في 2 يونيو 1740.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن أشهر أعمال الكاتب الفرنسي الإبداعية بعنوان “جوستين ”، وكانت من أكثر الروايات منعا في تاريخ الأدب العالمي.

“جوستين ”.. هي  الرواية  الأكثر منعا في تاريخ الأدب العالمي للرواية، ويعد كاتبعا المركيز دو ساد، من أكثر الكتاب لعنًة في التاريخ حيث اشتهرت أعماله بالانحراف  والإباحية وانتهاك الفضيلة، ليرتبط اسمه بالسادية.

وترجم رواية “جوستين”  إلى العربية، الشاعر والمترجم الراحل محمد عيد إبراهيم، وتتكون من 25 فصل.

تبدأ الرواية بإهداء إلى امرأة هي من تستطيع أن تقدر عذوبة دموع الفضيلة، كما ذكر الكاتب، يأتي بعدها تصدير يشرح فيه الماركيز بعض المشاعر التي وجهت عمله هذا، يختمهُ باعتذار عما وضعه من فلسفات زائفة نقلها عن طريق شخوص الرواية، وما جلبه عليهم من مواقف مؤلمة.

وتسرد الرواية قصة فتاة جميلة ساذجة تدعى ’’جوستين‘‘ وهي ابنة مصرفي ذو نفوذ وثروة في باريس، أختها الكبرى تدعى ’’جولييت‘‘ وهي فتاة جريئة وبارعة على الرغم من صغر سنها، ينتهي بهما المطاف مشردين بعد إفلاس والدهما ووفاته، تبعه وفاة والدتهما.

وصور الكاتب في مشهد تشرد الفتاتين جشع الإنسان وكيف كانا يحصلان على الرعاية التامة والمحبة من قبل الأقارب والأصحاب قبل أن يفقدوا ثروتهم، ثم كيف تم نبذهما وتجاهلهما بعد التغيير الحاصل في ثروة العائلة.

تبدأ مرحلة جديدة من حياة الفتاتين، حيث تنفصلان عن بعضهما، وتختار ’’جولييت‘‘ طريق اللهو والبغاء، أمّا ’’جوستين‘‘ فتختار طريق الفضيلة المنبعثة من إيمانها التام بالرب، حريصة على ما هو أغلى من حياتها ’’شرفها وعفتها‘‘ ، إلاّ أنّها في النهاية تدفع ثمن قرارها غالياً، حيث تصبح منبوذة وفقيرة ويائسة تترجى عملاً من أجل أن تستطيع العيش.

من هو الماركيز دو ساد؟

ولد الماركيز في سنة 1740 لعائلة أرستقراطية فرنسية، كان سياسياً ثورياً وفيلسوفاً وكاتباً، اشتهر بسبب فجوره. أعماله الأدبية كتب أغلبها وهو في السجن، تضم مجموعة من الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات ودعايات سياسية، في فترة حياته تم نشر بعض أعماله تحت اسمه وبعضها الأخر كانت مجهولة نكر ساد أن يكون هو من كتبها.

من أشهر مؤلفاته الأخرى ’’أيام سدوم المائة والعشرون‘‘، ’’جرائم الحب‘‘، ’’ألين وفالكور‘‘، ’’جوليت، يسرد فيها قصة أخت جوستين الكبرى‘‘ .

الذكري 283 لميلاد الكاتب الفرنسي الشهير الماركيز دي ساد رواية “جوستين الرواية الأكثر منعا في الناريخ محمد عيد إبراهيم السادية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة

آخرها 5 أعمال في موسم واحد.. محطات فى مسيرة “ميرهان حسين” الفنية

زوجة الرئيس الأمريكى بالحجاب فى الجامع الأزهر (صور)

الدخول بالمجان.. افتتاح سوق السيارات المستعملة بمدينة بنها غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى