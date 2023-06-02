غدًا.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والوداد بدورى أبطال إفريقيا

يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصر غد السبت.

من المقرر أن يحضر الاجتماع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

ويناقش الاجتماع كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية المتعلقة باللقاء.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.