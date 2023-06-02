الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون وشولتس يحثان كوسوفو على إجراء انتخابات جديدة لخفض التوترات في صربيا

ماكرون وشولتز
ماكرون وشولتز

دعا الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس، قادة صربيا وكوسوفا، لإجراء محادثات مرتجلة في مولدوفا بعد اضطرابات بسبب مقاطعة الصرب للانتخابات.

وطالب “ماكرون” كوسوفو بإجراء انتخابات جديدة في شمال البلاد لتهدئة التوترات مع صربيا، بعد تدخل أولاف شولز وإيمانويل ماكرون.

وتمت دعوة زعماء صربيا وكوسوفو لإجراء محادثات مرتجلة في ختام قمة 46 من القادة الأوروبيين في مولدوفا مساء الخميس.

في وقت سابق من اليوم ، اندلعت التوترات مع الرئيس الصربي ، ألكسندر فوتشيتش ، متهمًا نظيره الكوسوفي ، فيوزا عثماني ، برفض التحدث معه في القمة أو الدخول في حوار حول ما قال إنه "انتخابات وهمية" عبر الحدود.

وقاطعت الأقلية العرقية الصربية في كوسوفو الانتخابات المحلية في الشمال في أبريل ، مما سمح للألبان العرقيين بالسيطرة على المجالس المحلية على الرغم من مشاركة أقل من 3.5٪.

وقال “ماكرون” للصحفيين في مولدوفا: "من الواضح جدًا أن سلطات كوسوفو تتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي" ، مضيفًا أن هناك "عدم امتثال" للاتفاق الذي تم تأمينه قبل أسابيع قليلة فقط.

وتابع: "لقد طلبنا من الحزبين تنظيم انتخابات جديدة في هذه البلديات الأربع في أسرع وقت ممكن ، مع تعهد من كوسوفو بالمشاركة في هذه الانتخابات بطريقة واضحة من الجانب الصربي".

شولتز مستشار كوسوفو صربيا توترات ماكرون

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