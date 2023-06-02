فتاة تطالب "الحوار الوطني" بتفعيل التعليم الإلكتروني للطلاب منذ الصغر

عبرت جهاد منتصر خريجة كلية الخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف، عن سعادتها بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجلسات الحوار الوطني ومشاركة كل أطياف الشعب والأحزاب السياسية في جلسات الحوار والجميع يقول الآراء بكل حرية.

وأضافت جهاد خلال حديثها مع “الدستور” أن لديها عدد من الأفكار والمقترحات منها ضرورة إعطاء فرصة للشباب بعد التخرج من الجامعة لأنهم لديهم فكر كبير تم اكتسابه من خلال الدراسة الجامعية، وضرورة أن يقوم الشباب بالعمل في مجالهم.

وأكدت ضرورة تعليم الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي، وهكذا يتم تطبيقه على الطلاب منذ الصغر بدلاً من تطبيقه من المرحلة الثانوية، ونستطيع تأسيس الطلاب على كافة أساسياته منذ الصغر.

وأشارت إلى أهمية الاهتمام بملف المستشفيات وبالأخص في القرى بالاهتمام بالوحدات الصحية داخل كل قرية، وأن تقدم كافة خدماتها للمواطن دون الذهاب إلى المستشفيات الكبيرة التابعة لقريتهم.

في سياق آخر، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث يبدأ الأحد 4 يونيو القادم.

ويناقش الأحد، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.