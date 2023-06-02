10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع لفرز العنب بالبحيرة

تكثف الحماية المدنية بالبحيرة جهودها للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع لفرز العنب بالطريق الصحراوى الكيلو 100، بدائرة قسم شرطة النوبارية.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية، يفيد بوقوع حريق بمصنع الايتيكيه لفرز العنب بالطريق الصحراوى الكيلو 100 بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الحريق، وتم الدفع بـ10 سيارات حماية مدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان من أجل المساهمة في الحد من انتشار النيران إلى الأماكن المجاورة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة من أجل المساهمة في نقل أى حالة تحتاج إلى نقلها إلى المستشفى العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.