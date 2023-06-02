إزالة 13 حالة تعد وإيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص فى أسوان

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، 13 حالة تعد بمساحة 4450 م2 بنطاق حى جنوب تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وسط مشاركة للأجهزة الأمنية، ونواب رئيس المدينة ورئيس الحى مدعمين بالمعدات الثقيلة، مع إيقاف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص لـ 3 حالات بمناطق الرضوان والشيخ هارون بنطاق أحياء جنوب وغرب، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتوازى مع ذلك استكمال العاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وبإشراف ومتابعة ميدانية من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والأتربة بالشوارع والمناطق والأحياء السكنية المختلفة فى شرق وغرب وجنوب المدينة، وكذا حى الصداقة الجديدة، مع مطاردة بعض النباشين، ومصادرة المعدات المستخدمة معهم.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بقروى وادى كركر بإصلاح الكسر المفاجئ للمياه بالقريتين 5 و 6 وذلك بواسطة الفنيين والعمال بشبكة مياه الشرب والصرف الصحى وبإشراف من نائب رئيس المدينة، وتم كذلك تنفيذ أعمال الصيانة والإنارة للأعمدة بنطاق منطقة الجزيرة عن طريق فنيين الكهرباء.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان بالتدخل لاستكمال العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب حيث تم التنسيق على تنفيذ غرفة المحبس العمومى للخط، مع توفير مساحة 2 متر لمرور خط الصرف الصحى بجوار غرفة المحبس لتحقيق الإنسيابية المطلوبة فى التنفيذ.

وتكامل مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإزالة 8 حالات تعدى بمساحة 1745 م2 من بينهم إزالة 3 حالات لمتغيرات مكانية، وإزالة فورية لحالة تعدى بالإحداثيات، و 3 حالات إشغال بدون ترخيص وذلك بنطاق مجلس قروى وادى خريت.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 2 منزل آيل للسقوط، لخطورتهما على المارة بنطاق منطقة نجع السايح، وللحفاظ على أرواح المواطنين، كما تم أيضاً تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار وأعمال النظافة ورفع التراكمات بواقع 20 طن، بالإضافة إلى زراعة أشجار مثمرة عن طريق المشاركة المجتمعية.