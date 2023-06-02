الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ 90% من خطة رصف الطرق باعتمادات 106 ملايين جنيه

رصف الطرق
رصف الطرق

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم تنفيذ 90% من الخطة العامة لرصف الطرق التى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، باعتمادات  106 ملايين جنيه. 

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة، من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. 

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية بعمارات الوادى، وأمام مستشفى التأمين الصحى، وجار تنفيذ أعمال الترميم والكشط والطبقة السطحية بالحارة الشرقية بكورنيش النيل القديم، توازياً مع استكمال أعمال الرصف بنطاق حى العقاد وامتداده، ومداخله، وشارع الفنادق، بينما تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال رصف منطقة أطلس، وشارع كسر الحجر في القطاع الذى تم نهو أعمال الإحلال والتجديد به لشبكات المياه، وكذا الطرق الداخلية لمستعمرة السد العالى شرق، وذلك بنطاق مركز ومدينة أسوان. 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس بشارع التحرير، وبدء الطبقة السطحية، بينما تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال رصف شوارع 23 يوليو، والمعبد "ميدان الجابرى والمركز"، وكذا رصف طريق كورنيش النيل بإدفو "المستشفى، البنوك والعرضيات". 

وأضاف أحمد الملوانى أنه تواكب مع ذلك استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بشارع الجبانة بالغابة، وطريق أسوان/ القاهرة الزراعى، وشارع أبوبكر الصديق بنطاق مركز ومدينة دراو، وفى نفس السياق جار استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة. 

IMG-20230602-WA0025
IMG-20230602-WA0025
IMG-20230602-WA0024
IMG-20230602-WA0024
IMG-20230602-WA0023
IMG-20230602-WA0023
أسوان أعمال الرصف والتطوير الطرق والنقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. "الوثائقية" تبدأ بث سلسلة وثائقيات 30 يونيو

فى بيان رسمى.. القوات المسلحة السودانية تكشف أسباب تعليق التفاوض بجدة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء عبد المنعم

الحرب في الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس