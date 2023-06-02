محافظ أسوان: تنفيذ 90% من خطة رصف الطرق باعتمادات 106 ملايين جنيه

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم تنفيذ 90% من الخطة العامة لرصف الطرق التى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، باعتمادات 106 ملايين جنيه.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة، من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية بعمارات الوادى، وأمام مستشفى التأمين الصحى، وجار تنفيذ أعمال الترميم والكشط والطبقة السطحية بالحارة الشرقية بكورنيش النيل القديم، توازياً مع استكمال أعمال الرصف بنطاق حى العقاد وامتداده، ومداخله، وشارع الفنادق، بينما تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال رصف منطقة أطلس، وشارع كسر الحجر في القطاع الذى تم نهو أعمال الإحلال والتجديد به لشبكات المياه، وكذا الطرق الداخلية لمستعمرة السد العالى شرق، وذلك بنطاق مركز ومدينة أسوان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس بشارع التحرير، وبدء الطبقة السطحية، بينما تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال رصف شوارع 23 يوليو، والمعبد "ميدان الجابرى والمركز"، وكذا رصف طريق كورنيش النيل بإدفو "المستشفى، البنوك والعرضيات".

وأضاف أحمد الملوانى أنه تواكب مع ذلك استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بشارع الجبانة بالغابة، وطريق أسوان/ القاهرة الزراعى، وشارع أبوبكر الصديق بنطاق مركز ومدينة دراو، وفى نفس السياق جار استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة.

IMG-20230602-WA0025

IMG-20230602-WA0024