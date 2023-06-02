الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباراة ميسى الأخيرة.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمون فى الدورى الفرنسى

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشف كريستوف جالتييه، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة كليرمون، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج آن"، موسم 2022-2023.

وتُوج باريس سان جيرمان بطلًا لبطولة الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد تعادله في الجولة الماضية مع ستراسبورج بهدف لمثله.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون في الدوري الفرنسي، فتُقام غدًا السبت، على ملعب بارك دو برانس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون في الدوري الفرنسي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

وكان كريستوف جالتييه، قد أعلن في المؤتمر الصحفي أمس، أن مباراة كليرمون ستكون الأخيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان، حيث لم يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمون في الدوري الفرنسي

وتواجد ليونيل ميسي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمون في الدوري الفرنسي، والتي ضمت كلًا من:

في حراسة المرمى: أليكساندر ليتيليير - لوكاس لافالي - جيانلويجي دوناروما 

خط الدفاع: أشرف حكيمي – سيرجيو راموس – ماركينيوس – الشدالي بيتشيابو- سيريف نهاجا - تيموثي بيمبيلي

خط الوسط: ماركو فيراتي – دانيلو – فيتور فيتينها – كارلوس سولير – ريناتو سانشيز – وارن زائير إيمري – إسماعيل الغربي

خط الهجوم: كيليان مبابي – هوجو إيتيكي – ليونيل ميسي

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة، برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه لانس صاحب الوصافة، فيما يتواجد كليرمون برصيد 56 نقطة.

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