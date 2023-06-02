الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غدًا.. الأمين العام لـ"الناتو" يزور أنقرة لحضور مراسم تنصيب أردوغان

أردوغان
أردوغان

يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، أنقرة، غدا السبت، لحضور مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا لولاية جديدة، وسيجري محادثات معه، حسبما أعلن الحلف اليوم الجمعة.

وتأتي زيارة ستولتنبرغ في وقت يتزايد فيه الضغط على أردوغان لوقف عرقلة انضمام السويد إلى الحلف.

وقال الأمين العام للحلف، الخميس، إنه سيزور تركيا للمطالبة بتيسير انضمام السويد حتى "تصبح عضوا في الحلف في أسرع وقت ممكن"، وأعلن عن عزمه على زيارة تركيا لمحاولة إزالة العقبات التي تعترض انضمام السويد.

وتركيا والمجر هما آخر دولتين عضوين في الحلف لم تصادقا بعد على انضمام السويد، بينما أصبحت فنلندا رسميًا العضو الحادي والثلاثين في التحالف في الرابع من أبريل.

وأعيد انتخاب أردوغان في 28 مايو، وقد عرقل حتى الآن الترشيح السويدي، متهما ستوكهولم بإيواء أكراد تعتبرهم تركيا "إرهابيين".

وطالب أردوغان السويد بتسليم أنقرة عشرات الناشطين، لكن السويد تؤكد أنها لم تتلق أي لائحة محددة، وأن المحاكم المستقلة هي التي تبت في نهاية المطاف في هذه القضايا.

وتلبيةً لمطلب رئيسي من أنقرة، أصدر البرلمان السويدي قانونًا جديدًا يحظر الأنشطة المرتبطة بالمجموعات المتطرفة ويعزز تشريعاتها المتعلقة بالإرهاب، ودخل التشريع حيز التنفيذ الخميس.

شمال الأطلسي ناتو ينس ستولتنبرغ انقرة أردوغان

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