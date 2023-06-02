قلعة قايتباى تستقبل وفدًا من إدارة التراث الثقافى بالصين

زار وفد صيني برئاسة "لي تشون"، نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، مدير إدارة التراث الثقافي الوطني، يرافقه السفير "يانج يي" القنصل العام الصيني بالإسكندرية قلعة قايتباي الآثرية بالإسكندرية، وكان في استقبالهم محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية.

حرص الوفد على التقاط الصور والفيديوهات التذكارية، وأبدى إعجابهم بالأثر الإسلامي الهام، كما تفقد أعضاء الوفد السراديب الساحلية والبرج الرئيسي، ومسجد القلعة الأثري، والأسوار الداخلية والخارجية، كما حرصوا على الاستفسار عن عمر القلعة التي بنيت من 546 سنة، وعن أعمال الصيانة والترميم التي تجريها وزارة السياحة والآثار، ممثلة بالمجلس الأعلى للآثار وإخصائيي الترميم الذين يقومون بالأعمال.

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية أن جميع العاملين بالترميم من أبناء المجلس الأعلى للآثار من إخصائيي الترميم.

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