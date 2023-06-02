الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصدر بجامعة الدلتا التكنولوجية يكشف حقيقة "صورة الطالب الغشاش" ورئيس الجامعة

الصوره المتداوله
الصوره المتداوله

نفت جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، التابعة لمحافظة المنوفية، صحة ما أثير بشأن صورة متداولة على  مواقع التواصل الاجتماعي لطالب بجواره رئيس الجامعة الدكتور عربي كشك، مستنكرة ما صاحبها من وصف بأنها لحظة ضبط محاولة غش، وما تبعها تهكم وتنمر على الطالب. 

وانتشرت صورة على صفحات التواصل الاجتماعي لطالب خلفه مسؤول تبين فيما بعد أنه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربي كشك، وفسرت على أنها أثناء ضبط “كشك” الطالب في محاولة غش.

وأكد مصدر مسؤول بجامعة الدلتا التكنولوجية لـ"الدستور"، إن ما جرى تداوله بشأن الصورة مرفقة بجملة "رصيد الستر انتهى" تصدر صورة مغلوطة تماما، إذ كانت أثناء تفقد رئيس الجامعة للعملية الامتحانية وليس أثناء ضبطه محاولة غش. 

وأكد المصدر أن التقاط الصورة كان في لحظات ولم يلتفت الطالب للمصور، وكان وقتها يتحدث رئيس الجامعة عن أخبار الامتحان مع الطلاب فخرجت الصورة بهذا الشكل.

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