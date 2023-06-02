الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 120 كيلو حشيش بـ8.6 مليون جنيه فى المرج

حشيش
حشيش

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة القليوبية، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وذلك حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 120,500 كيلوجرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,500 كيلوجرام- بندقية آلية- 5 خزن- عدد من الطلقات النارية- طبنجة- مبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(8,660,000 مليون جنيه تقريباً).

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