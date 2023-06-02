الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة منتخب الإعاقات الذهنية تتجه إلى فرنسا للمشاركة بدورة الألعاب العالمية

بعثة منتخب الإعاقات
بعثة منتخب الإعاقات الذهنية

غادرت بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية مطار القاهرة متجهة إلى دولة فرنسا صباح اليوم، للمشاركة بدورة الألعاب العالمية، والتي ستقام في فرنسا خلال الفترة ما بين 4 و 10 يونيو الجاري.

وتشارك مصر بـ57 لاعبًا بخمس ألعاب من أصل 14 رياضة مختلفة، وهم ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والفروسية والكاراتيه.

ويترأس البعثة محمود عبدالحليم الشيخ، فيما تتواجد أماني ضرغام كنائبة لرئيس البعثة، بينما تسافر أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد صفتها الدولية كعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للإعاقات الذهنية.

ويشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة، من جميع أنحاء العالم يمثلون 95 دولة، في جميع الألعاب الرياضية المختلفة.

وقد أكدت أمل مبدي، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي واللجنة البارالمبية المصرية، أن جميع اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق المزيد من الميداليات المتنوعة في البطولة ورفع علم مصر عاليًا.

كما أن هذه البطولة تعتبر فرصة كبيرة من أجل الاحتكاك القوي للاعبين، مع لاعبي المنتخبات الوطنية المختلفة على مستوى العالم، ورفع وتطوير المستوى الفني الخاص بهم.

الألعاب الرياضية المختلفة الاتحاد الدولى البارالمبية للإعاقات الذهنية مطار القاهر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

بعد 10 سنوات على 30 يونيو.. مصر رقم 28 فى جودة الطرق عالميًا

عاصفة ترابية جديدة اليوم.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأسبوع المقبل.. 61 ألف سائح يصلون مرسى علم عبر 120 رحلة طيران

القبض على مستريحة جديدة بسوهاج بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس