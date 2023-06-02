"الأرصاد": استمرار تأثر الطقس بالكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية والعظمى بالقاهرة 40 (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا، أمس، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى سقوط أمطار متفاوت الشدة على أغلب المحافظات، واستمر ذلك حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنه متوقع استمرار تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، وسيكون هناك استمرار للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أننا سنشعر اليوم بأجواء شديدة الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترة النهار، فضلًا عن زيادة سطوع أشعة الشمس، أما فترة الليل فتكون الأجواء أكثر اعتدالًا من الأيام الماضية.

- متوقع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات شمال البلاد، منها القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، وتكون رعدية على بعض الأماكن.

وتابعت: أنه بداية من غدًا السبت سيكون هناك المزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية على أغلب المحافظات، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى غدًا 34 درجة مئوية.