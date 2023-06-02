الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القوى العاملة: توفير 200 فرصة عمل فى الفيوم

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلن مدير مديرية القوى العاملة، عن توافر عدة وظائف في الفيوم، وبلغ عددها 200 فرصة عمل في أحد شركات القطاع الخاص، بينها 10فرص لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 2700 جنيه، فضلًا عن وجود تأمين صحي واجتماعي، التي يتم التقديم عليها خلال شهر يونيو الجاري، حيث يتم تحرير عقود عمل تتضمن بنودًا تحمي العامل وصاحب العمل تحت إشراف القوى العاملة.

ووفقًا لإعلان القوى العاملة حول فرص العمل بالفيوم، فإنّه متاح 200 وظيفة ضمن وظائف مصانع الفيوم، وهي في مصنع إينوفا بالمنطقة الصناعية في منطقة كوم أوشيم والتي جاءت كالتالي: 20 مهندس ميكانيكا، و50 عامل للعمل في وظيفة فني فرز، و50 فني مكابس، و30 شخصًا للعمل في وظيفة مراقب جودة، و50 عامل في الإنتاج.

 

وكشفت القوى العامة أنّه يمكن للراغبين الحصول على فرصة عمل من المعلن عنها، من خلال التواصل مع المدير المسؤول لتحديد موعد المقابلة.

 

وفيما يخص شروط وظائف الفيوم، فإنّها تتمثل في الحصول على مؤهل عالي، ومتوسط وللأعمار حتى سن 30 عامًا، بينما يتم تحديد الراتب حسب المُقابلة.


وتأتي فرص العمل في إطار تكثيف متابعة القوى العاملة للإعلان عن فرص العمل والتأكد من مصداقيتها، ضمن خطة الدولة للقضاء على البطالة من خلال استقبال راغبي العمل، وترشيحهم للحصول على فرص العمل المناسبة التي توفرها المديرية بالاشتراك مع مصانع وشركات القطاع الخاص، أو من خلال ملتقيات التوظيف التي تنظمها بين الحين والآخر.

200 فرصة عمل 10فرص ذوى الاحتياجات الخاصة الفيوم منطقة كوم أوشيم

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