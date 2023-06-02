الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنبي يهزم غزل المحلة ورصيده يرتفع إلى 39 نقطة فى المركز التاسع

إنبي وغزل المحلة
إنبي وغزل المحلة

حقق فريق إنبي الفوز على ضيفه غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

 

سجل أحمد أمين أوفا هدف المباراة الوحيد لصالح فريق إنبي في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليزداد موقف فريق غزل المحلة سوءًا في جدول ترتيب الدوري.

 

ورفع إنبي، الذي خسر صفر / 2 أمام الأهلي في مباراته الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد غزل المحلة، الذي حصد نقطة وحيدة فقط من لقاءاته الثمانية الأخيرة بالبطولة، عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

 

وجاء تشكيل إنبي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - أحمد نادر حواش

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا

 

أما تشكيل غزل المحلة فقد جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: معاذ الحناوي - مصطفى العش - أحمد رضا - محمد بازوكا

خط الوسط: حميد ماو - أحمد النادري - محمد جابر

خط الهجوم: جبريل أوريك - كريم مصطفى - تشارلز باسي

انبى غزل المحله الدورى المصرى أحمد أمين أوفا

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