الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشاهد".. سامح عاشور: عندما قامت ثورة 25 يناير كان الإخوان فى منازلهم

سامح عاشور
سامح عاشور

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن ثورة 25 يناير عندما قامت كان الإخوان في منازلهم، ومع نزول أول دبابة من القوات المسلحة لميدان التحرير كان أول نزول للإخوان في الميدان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان شاركوا في 25 يناير عندما تأكدوا أن هناك انحيازا للثورة.

وعن خطاب مبارك قبل التنحي، قال: "قابلنا اللواء عمر سليمان وهو نائب رئيس وقال الرئيس جاد وخلاص نحى فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة ووعد بإصلاح ديمقراطي، وإحنا كنا ما بين مصدق وغير مصدق، وبعد خطاب مبارك الذي دغدغ فيه مشاعر المصريين بدأنا نفكر في الأمر كجبهة إنقاذ".

وتابع: "تشاورنا في مقر حزب الوفد وطلبوا مني كتابة مشروع بيان كيف نعود ونقبل مبادرة الرئيس بأنه يظل 6 أشهر، ويكون هناك جدول زمني، وفعلا جهزت بيان وذهبت به صباحا لمقر الحزب، وخلال هذا، فوجئنا بمشهد الجمال في ميدان التحرير".

ولفت إلى أنه يرى أن الإخوان كانوا وراء هذا الأمر، معلقا: "مفيش دولة عندها إمكانيات تعمل السذاجة دي وتفض التحرير بحصان وجمل".

سامح عاشور ثورة 25 يناير الإخوان اكسترا نيوز محمد الباز برنامج الشاهد

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