الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابة 15 شخصًا بكسور وجروح في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 15 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق زرقون المحموديه دمنهور، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية ـ دمنهور، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة،" خالد ح.ا"، 58 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "حمدي ا.ح" 62 سنة مقيم ادفينا، جرح بالجبهة، "محمد خ.ع" 30 سنة مقيم الصفاصيف، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد ا.ع ، "27 سنة مقيم بدمنهور، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، “فرحة ع.ر”، 43 سنة مقيم بمدينة دمنهور، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد.ب.م، 43 سنة مقيم بناحية بني هلال، اشتباه كسر بالساق، "ايناس م.ا" 26 سنة  المحموديه ، جروح وكدمات متفرقة بالجسم" يحي .ا" 7 سنوات المحمودية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" مارية.ا"، 35 سنة مقيم المحمودية، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، كما أصيب "فاروق ا ف" 10 سنوات دمنهور، اشتباه بكسور في الساق اليسري"  محمد .ط"19 سنة أفلاقه، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، "أحمد .م.م" 15 سنة، جروح بفروه الراس.

جار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

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