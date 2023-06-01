الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد الأطفال المصابين بعدوى دماغية خلال شتاء 2022 بأمريكا

عدوى دماغية
عدوى دماغية

ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، اليوم الخميس، أن المستشفيات أبلغت عن "ارتفاع كبير" في عدد الأطفال المصابين بعدوى دماغية في الشتاء الماضي إلى أعلى المستويات التي شوهدت منذ عدة سنوات، لكن الحالات لا تزال نادرة بشكل عام.

تم نشر النتائج الجديدة في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، لتحديث تحليل سابق من نفس قاعدة البيانات التي تديرها جمعية مستشفيات الأطفال.

بدأ مركز السيطرة على الأمراض (CDC) التحقيق في زيادة محتملة في "التهابات داخل الجمجمة لدى الأطفال" في وقت سابق من العام الماضي، بعد أن أبلغ الأطباء عن زيادة في هذه الحالات النادرة جدًا في المستشفيات، حيث أصيب العديد من الأطفال بالبكتيريا العقدية.

انخفضت الحالات في البداية بشكل حاد بعد أن بدأ جائحة COVID-19. صعدوا مرة أخرى إلى الذروة في مارس 2022، مما يشير إلى ما يبدو أنه عودة إلى مستويات "تتفق مع التقلبات الموسمية التاريخية" قبل الوباء.

الأمراض الأمريكي مركز السيطرة على الأمراض المستشفيات covid-19 التقلبات الموسمية

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