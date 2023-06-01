الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول تحرك من محافظة القاهرة بعد سقوط يافطة كوبرى أكتوبر (صور)

جريدة الدستور

تفقّد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبوحشيش بحى حدائق القبة، بسبب العاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر اليوم.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بسقوط لوحة إعلانية مثبتة على شاسيه حديد تتبع إحدى الشركات الإعلانية الخاصة على سيارتين ودراجة بخارية فوق كوبرى أكتوبر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى الحى والإسعاف لموقع الحادث، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأصدر "عبد العال" تعليماته بتشكيل لجنة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة؛ حرصًا على حياة المواطنين.

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