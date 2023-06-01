مفوضية اللاجئين: الوضع فى دارفور متدهور والسكان يعيشون حالة مزرية

أعلنت مفوضية اللاجئين، اليوم الخميس، أن الوضع في دارفور متدهور والسكان يعيشون حالة مزرية.

وأضافت المفوضية أنه منذ ما يقرب من سبعة أسابيع، عانت الخرطوم وأجزاء أخرى من السودان من حرب دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ، وكلاهما حملته واشنطن مسؤولية خرق وقف إطلاق النار وإثارة إراقة دماء "مروعة".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان: "نحن نتابع من خلال فرض عقوبات اقتصادية ، وفرض قيود على التأشيرات ضد الجهات الفاعلة التي تديم العنف".

واستمر القتال يوم الخميس، حيث أفاد شهود بوجود "نيران مدفعية ثقيلة" في شمال الخرطوم ، بعد أيام من اتفاق الجانبين على تمديد وقف إطلاق نار أولي لمدة أسبوع لمدة خمسة أيام بهدف السماح بتسليم المساعدات الأساسية.

أكدت مجموعة الحي التي تنظم المساعدات الحصيلة ، وقالت إن الوضع "كارثي" وناشدت المساعدة الطبية والتبرع بالدم.

ونشرت وزارة الصحة، الخميس، قائمة تضم 34 منشأة صحية "تواصل الميليشيات المتمردة استخدامها كثكنات للجيش" ولم يتم إخلاؤها "رغم الهدنة".

منذ اندلاع القتال في 15 أبريل ، قُتل أكثر من 1800 شخص، وفقًا لمشروع موقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث.

وتقول الأمم المتحدة إن 1.2 مليون شخص نزحوا داخليًا وفر أكثر من 4.225 ألفًا إلى الخارج.

كما أن الممرات الإنسانية التي وعدت بوقف إطلاق النار لم تتحقق أبدًا، وفقًا لوكالات الإغاثة التي تمكنت من تقديم جزء بسيط من المساعدات المطلوبة حاليًا.

أدانت رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين يوم الخميس "نهب أغذية برنامج الأغذية العالمي وأصوله التي تحدث الآن في الأبيض" الواقعة على بعد 350 كيلومترا جنوب غرب الخرطوم.

أفاد مسعفون ووكالات إنسانية بعمليات نهب متكررة منذ بدء الصراع، الذي أسفر عن مقتل 18 من عمال الإغاثة.

وكتبت ماكين على تويتر: "الغذاء لـ 4.4 مليون شخص معرض للخطر".